 Elmas Lig’de Escobar 3. oldu – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Elmas Lig’de Escobar 3. oldu

    Elmas Lig’de Escobar 3. oldu
    Milli atlet , Elmas Lig'in (Diamond League) Stockholm ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcu, 400 metre engelli yarışında 49.18'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Birinciliğe Norveçli Warholm ulaştı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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