İngilizce bilmeyene milli takım vizesi yok

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2018 yılından sonra İngilizce bilmeyen antrenörleri milli takımlarda görevlendirmeyeceklerini söyledi.

Çintimar, yaptığı açıklamada, milli takım antrenörleri ve sporcularının tamamının en azından kendilerini ifade edebilecek kadar İngilizce bilmeleri gerektiğini belirtti.

Federasyon olarak milli takım kamplarında resim, müzik ve İngilizce kurslarıyla sporculara ve antrenörlere destek olduklarını vurgulayan Çintimar, şöyle konuştu:

"2018'den sonra İngilizce bilmeyenleri milli takım antrenörü olarak takıma almayacağız. Çünkü yurt dışında çocuğa yardım edemedikten sonra, başında durmasının bir anlamı yok. Hakemden, oradaki dopingcilerin dolduracağı formdan anlamadıktan sonra niye takımın başında gidiyor? Böyle bir düşünceyle İngilizce öğrenmeyen arkadaşları İngilizce öğreninceye kadar dinlendireceğiz. İngilizce bilmek zorundalar. Çünkü ülkeyi temsil ediyorlar. Temsil ettiği şeyi anlatamazsa niye temsil ediyor? Onun için böyle bir çalışmamız devam ediyor."

"Londra'ya 35'in üzerinde sporcu ile gitmeyi planlıyoruz"

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-12 Ağustos'ta yapılacak dünya şampiyonasının hem ülke hem de federasyon için çok önemli olduğunu belirten Çintimar, buradan en iyi sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.

Çintimar, tüm branşlardan en iyi sonuçları hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Londra'ya 35'in üzerinde sporcuyla gitmeyi planlıyoruz. İyi bir kota sayısı ile gideceğiz. Tüm branşlarda iyi notlarda olmak istiyoruz. Bugüne kadar toplamda aldığımız bir bronz, bir gümüş madalya var dünya şampiyonasında. İnşallah bu şampiyonada buradaki eksik olanları tamamlamak veya biraz daha üzerine koyabilmek için bir çaba içindeyiz. Bu çabamızı Mevlam inşallah boşa çıkarmaz. Bunun için bayramda 4 gün boyunca Finlandiya'da Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarışacağız. Orada takımımız 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için bir mücadele verecek. O bizim adımıza dünya şampiyonası için de bir ön test yarışı olacak inşallah"

"Kadromuzun yüzde 80'i genç sporculardan oluşuyor"

Yönetim kurulu olarak, göreve geldikleri günden bu yana genç sporculara yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarına değinen Çintimar, bunun karşılığını almaya başladıklarını vurguladı.

Çintimar, çok ciddi altyapı eğitimleri verdiklerini anlatarak, "Antrenörleri ve özellikle yetenekli hissettiğimiz gençleri sahaya soktuk, kamplara aldık ve onları gruplar içinde deneyimli sporcular, deneyimli antrenörlerimizle birlikte bir çaba içinde taşımaya çalıştık. Dünya şampiyonası kadromuzun yüzde 80'i genç sporculardan oluşuyor. Bu 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok önemli." ifadelerini kullandı.