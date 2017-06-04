 Guliyev, İspanya’da tarih yazdı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Guliyev, İspanya’da tarih yazdı

    Guliyev, İspanya’da tarih yazdı
    İslam Oyunları'nda kazandığı 2 altın madalya adından söz ettiren milli atlet Ramil Guliyev, İspanya'da da tarih yazdı. Guliyev, EA Permit Yarışmaları'nda 2 rekor kırdıı kırdı. 100 metrede 10.16 ile Clarke'a (10.17) ait rekoru geliştiren Guliyev, 200 metrede de 20.10'la 21 yıllık rekoru tarihe gömdü.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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