Üç altın kazandık

İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli Takımı'nda Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar. Bakü'de düzenlenen organizasyonda milliler adına gülle atmada Osman Özdeveci 19.83 metre atarak kendi en iyi derecesini tekrarladı, bu sonuçla altın madalyaya uzanan ilk isim oldu.



EN İYİ ÜÇÜNCÜ DERECE

10 bin metre kadınlar yarışında ise Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı, altın aldı. Masa Tenisinde de Azeri rakibi Ning'i 4-0 yenen Melek Hu da altını kaptı



?Tuğsuz'a büyük övgü

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi. Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde, milli sporcunun çok yetenekli olduğuna dikkat çekildi.