Üç altın kazandık
İslami Dayanışma Oyunları'nda Atletizm Milli Takımı'nda Yasemin Can 10 bin metrede, Osman Can Özdeveci ise gülle atmada altın madalya kazandılar. Bakü'de düzenlenen organizasyonda milliler adına gülle atmada Osman Özdeveci 19.83 metre atarak kendi en iyi derecesini tekrarladı, bu sonuçla altın madalyaya uzanan ilk isim oldu.
EN İYİ ÜÇÜNCÜ DERECE
10 bin metre kadınlar yarışında ise Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı, altın aldı. Masa Tenisinde de Azeri rakibi Ning'i 4-0 yenen Melek Hu da altını kaptı
?Tuğsuz'a büyük övgü
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi. Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde, milli sporcunun çok yetenekli olduğuna dikkat çekildi.
EN İYİ ÜÇÜNCÜ DERECE
10 bin metre kadınlar yarışında ise Can 31.18.22'lik derecesi ile en yakın rakibine yaklaşık 200 metre fark atarak, Dünyada en iyi üçüncü dereceyi yaptı, altın aldı. Masa Tenisinde de Azeri rakibi Ning'i 4-0 yenen Melek Hu da altını kaptı
?Tuğsuz'a büyük övgü
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, bu yıl düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da madalyaya aday olarak gösterildi. Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde, milli sporcunun çok yetenekli olduğuna dikkat çekildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Üç altın kazandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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