Tarihi maraton
12.’si yapılan yarışlar nefesleri kesti. Elit erkeklerde Tanzanyalı İsmail Juma, kadınlarda da Kenyalı Ruth Chepngetich kazandı. Her iki atlet de parkur rekoru kırıp, kürsüye çıktı.
Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp istikametinden dönüşle başladığı yerde sona eren 12. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. 5 bin kişinin katıldığı ve 245 bin 500 dolar ödüllü yarışlarda iki de rekor kırıldı. 21 kilometrelik yarı maratonu elit erkeklerde 1.00.09'la kazanan Tanzanyalı İsmail Juma oldu. Kadınlarda ise 1.06.19'luk derecesiyle Kenyalı Ruth Chepngetich ilk sırayı aldı. Her iki atlet de parkur rekoru kırıp, zafere ulaşmayı başardı.
Dünyanın en iyi 10 maratonu arasına giren ve bu yıl itibari ile 'Altın Kategori'de koşulan İstanbul Yarı Maratonu'nda 10 kilometre ve business maraton yarışları da gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, spor alanında yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirtip, "Vizyonumuz İstanbul'u spor konusunda marka haline getirmektir" diye konuştu.
ŞAMPİYONLARA 10 BİN DOLAR
Elit kategoride birinci olan sporcular 10 bin dolar ödülü alırken, maratonda renkli görüntüler de yer aldı. 7'den 70'e büyük katılımın gerçekleştiği İstanbul Yarı Maratonu'nda dağıtalan ödül miktarı ise tam 245 bin 500 dolardı.
Dünyanın en iyi 10 maratonu arasına giren ve bu yıl itibari ile 'Altın Kategori'de koşulan İstanbul Yarı Maratonu'nda 10 kilometre ve business maraton yarışları da gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, spor alanında yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirtip, "Vizyonumuz İstanbul'u spor konusunda marka haline getirmektir" diye konuştu.
ŞAMPİYONLARA 10 BİN DOLAR
Elit kategoride birinci olan sporcular 10 bin dolar ödülü alırken, maratonda renkli görüntüler de yer aldı. 7'den 70'e büyük katılımın gerçekleştiği İstanbul Yarı Maratonu'nda dağıtalan ödül miktarı ise tam 245 bin 500 dolardı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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