İstanbul 'yarı'şıyor!
Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Yarış saat 09.00’da Yenikapı’dan start alacak. 32 elit atletin katılacağı 21 km’lik parkur sonunda toplam 245 bin 500 dolar para ödülü dağıtılacak.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ
Yarı Maraton, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile sporculara en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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