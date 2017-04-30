İstanbul 'yarı'şıyor!

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Yarış saat 09.00’da Yenikapı’dan start alacak. 32 elit atletin katılacağı 21 km’lik parkur sonunda toplam 245 bin 500 dolar para ödülü dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle "altın kategori"de koşulacak İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla tarihi yarımadada gerçekleştirilecek. Organizasyon, yarı maraton, çeyrek maraton ve business maraton kategorilerinde düzenlenecek. 12'nci İstanbul Maraton, Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koşulacak. Yarı maraton saat 09.00'da, çeyrek maraton ise saat 09.30'da başlayacak. Maratonun gerçekleştirileceği güzergah 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. 22'si erkek olmak üzere 32 elit atletin katılacağı yarışta Etiyopyalı Tamirat Tola, Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, kadınlarda ise Bahreynli Jepkirui Kirwa gibi önemli isimler ter dökecek. Organizasyonda toplam 245 bin 500 dolar ödül dağıtılacak.



TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Yarı Maraton, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile sporculara en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.