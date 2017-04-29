 Maraton heyecanı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Maraton heyecanı

    Maraton heyecanı

    Binlerce sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada’da gerçekleşecek yarışa ilgi çok büyük. Bu sene kronometre sistemi de ilk kez yarışlarda denenecek

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12'nci yarın koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle 'Altın Kategori'de koşulacak olan Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada'da gerçekleşecek. Yarışa ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.

    TÜRKİYE'DE İLK KEZ
    Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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