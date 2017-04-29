Maraton heyecanı
Binlerce sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada’da gerçekleşecek yarışa ilgi çok büyük. Bu sene kronometre sistemi de ilk kez yarışlarda denenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu yarın koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle 'Altın Kategori'de koşulacak olan Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada'da gerçekleşecek. Yarışa ilginin çok büyük olduğu belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ
Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ
Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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