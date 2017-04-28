Rekortmen atlet Fenerbahçe’de

F.Bahçe, 28 yaşındaki Arnavut atlet Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Orta mesafe stilinde Arnavutluk ulusal rekorunun sahibi Gega, 2016'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu ve ülkesine bu şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırdı. Başarılı atlet, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında F.Bahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak.