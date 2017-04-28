2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası Fransa'da
2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleneceği duyuruldu.
Avrupa Atletizm Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın Paris'te gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyon, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Charlety Stadı'nda yapılacak.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması
Toplam 9
Yorum
bjk konuş başkan konuş ..bilmeyenler öğrensin çekemeyenler çatlasınnn!! konuş başkann!!
- Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması
Toplam 9
Yorum
Bozkurt Helal olsun baskan
- ''Seneye kupa bizim''
Toplam 4
Yorum
kral olcay.... olcay dğoma büyüme trabzonlu gibib sağlam karakter...iyiyki tsa gelmişşş,umarım seneye ts şampiyon olur....
2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası Fransa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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