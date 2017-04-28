 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası Fransa'da – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası Fransa'da

    2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası Fransa'da

    2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleneceği duyuruldu.

    Avrupa Atletizm Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın Paris'te gerçekleştirileceği belirtildi.

    Organizasyon, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Charlety Stadı'nda yapılacak.

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:41
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