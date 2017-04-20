 Omelko Fener için koşacak – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Omelko Fener için koşacak

    Omelko Fener için koşacak
    Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Polonya uyruklu atlet Rafal Konrad Omelko ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. 400 metre, 400 metre engelli ve 4x400 bayrak stilinde koşan Omelko, 1.95 metre boyunda. 2016 Rio Olimpiyatları'nda final koşan 28 yaşındaki atletin, Avrupa Salon ve Avrupa Şampiyonaları'nda da başarılı dereceleri bulunuyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
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