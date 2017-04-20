Omelko Fener için koşacak
Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Polonya uyruklu atlet Rafal Konrad Omelko ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. 400 metre, 400 metre engelli ve 4x400 bayrak stilinde koşan Omelko, 1.95 metre boyunda. 2016 Rio Olimpiyatları'nda final koşan 28 yaşındaki atletin, Avrupa Salon ve Avrupa Şampiyonaları'nda da başarılı dereceleri bulunuyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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