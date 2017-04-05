 İstanbul geri sayımda – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    İstanbul geri sayımda

    İstanbul geri sayımda
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Nisan'da yapılacak İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri. Bu gurur verici organizasyon ilk defa altın kategoride koşulacak" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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