İstanbul geri sayımda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Nisan'da yapılacak İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri. Bu gurur verici organizasyon ilk defa altın kategoride koşulacak" açıklamasında bulundu.