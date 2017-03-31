Atletizmde radikal karar!

Fatih Çintimar şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sadece finale kalmak için değil, lider olmak için koşan bir ülke olduklarını belirten Çintimar, şöyle devam etti:



"Biz hiçbir sporcunun veya antrenörün atletizme leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren, bugünü milat kabul ederek, bundan sonra dopinge bulaşan hangi sporcu olursa olsun, dönüş prosedürlerini de tamamlasa, Türk Milli Takımı'nda yeri olmayacak. Sadece sporcu değil, bundan sonra sporcusu dopingli çıkan hiçbir antrenör de milli takım kadrosunda, kampında yer alamayacak. Bunu bugün itibarıyla bu kararı aldık: ''diye konuştu



Türkiye Atletizm Fderasyonu olarak Dopingle mücadelenin göreve geldikleri gün itibarıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın sıfır tolerans ilkesiyle birlikte başladığını ve o günden bugüne, yeni sporcularda dopinge rastlanmadığını dile getiren Çintimar, "Çıkan vakalar biyolojik pasaportla ilgili sapmalardan kaynaklanıyor. TAF olarak, bugüne kadar bunlarla ilgili gerekeni yaptık bundan sonra da yapacağız. Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı ile tüm kamplarda 7-11 yaş grubu dahil olmak, üzere tüm sporculara dopingle ilgili bilgilendirme yapıldığını dile getiren Çintimar, "Elvan Abeylegesse ile ilgili mahkeme süreci devam ederken, 2015 yılının 8. ayında biz bunu kamuoyuna açıklamışken ve 2017'de önemli bir seçim süreci yaşarken gündeme gelmiş olmasının, Türk atletizmine bir katkı değil, aksine bunun kasıtlı bir işlem olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı üzgünüm. Şimdi neden güneme geldi, neden flaş haber olarak verildi? Bunu kamuoyunun vicdanına sunuyorum."



Gamze Bulut ile ilgili sürecinde 8 ay önce açıklandığını vurgulayan Çintimar, "Ne hikmetse o da bu hafta açıklandı. Bizim 8 ay, 1,5 yıl önce IAAF'a bildirdiğimiz bilgilerin, sıralamaya konulup seçim arifesinde açıklanması, Avrupa'nın da bu kadar ülkemize yüklendiği bir dönemde, bunun gündeme getirilmiş olması manidardır. Bugüne kadar mücadelede hiç taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Türkiye dışında dopingle mücadelede antrenöre ceza veren ülke yoktur. Biz 8 antrenöre ömür boyu men cezası, 14 antrenöre de 2 yılla 4 yıl arasında çeşitli cezalar vermiş durumdayız. Bugüne kadar dopingle ilgili tek şüphe dahi bulunduran, hiçbir sporcuyu milli takım kadromuza almadık bundan sonra da almayacağız." şeklinde konuştu.



Bundan önce dopingden ceza almış ancak dönüş prosedürünü tamamlayarak yarışmış sporcuların bu yeni uygulamaya dahil edilmeyeceğinin altını çizen Çintimar, "Bundan sonra disipline sevk edilen hiçbir sporcu aramızda yer alamayacak. Mahkeme kanalıyla geldiğinde de yine alternatifi olan sporcu değerlendirilecek. Güven vermediği için aramızda yer almasını doğru bulmuyoruz." dedi.



"Şu an yarışan devşirme sporcuların hepsi 4 yıl önce ülkemize getirilen sporcular diyen Çintimar, şöyle devam etti: ''Bunların tamamı belli prosedürleri tamamlayarak ülkemize gelmiştir. Hatta aralarından 4'ü ülkemizde lisans çıkararak spora başladılar. Hiçbir devşirme sporcu, bugüne kadar federasyon ya da kulüp bütçesinden tek lira ödenerek alınmamıştır, bu sevindirici bir şeydir. Ülkemize daha önce gelen bir sporcunun, ülkemize gelip gittiğinde giydiği eşofmandan, harcırahından etkilenerek, buraya gelmek isteyen sporcular var. Kenya'daki ortamla buradaki ortam çok farklı. Oradaki sporcunun örnek davranışlarından genç sporcular ülkemize gelmek için çabalıyorlar. Bunların aralarından seçilerek 4 sporcu alınmış, bu alınanlar da yarışan ekip. Tamamının odalarında, evlerinde Türk Bayrağı asılı. Bu onların benimsediği bir şey. Son Dünya Kros Şampiyonası'nda ABD adına Kenya doğumlu 4 sporcu yarıştı. Bizim de 4 Kenyalı sporcumuz vardı ama biz 3. olduk, ABD 8. oldu. İngiltere'nin 2 sporcusu Kenya, 2 sporcusu farklı orijinli, onların takımı da 10. oldu."



İngiltere'nin, Sudan gibi kendi sömürüsü olan ülkelerden sporcu alabildiğine dikkati çeken Çintimar, "Onlarınki devşirme sayılmıyor, bizimki devşirme sayılıyor. Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre çıkışına baktığınız zaman içlerinde bir tek Ramil Guliyev beyaz tenli. Diğerlerinin hepsi esmer tenli. Bu sadece Türkiye'de değil İngiltere, Hollanda, Fransa hepsinde var. Bizim bunu benimsememiz gerekiyor. Bunlar bizim sporcumuzdur, TC vatandaşıdır."



Başkan Çintimar: ''dopingden ceza alan Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'ın isimlerinin, neden bulundukları tesislerden kaldırılmadığı sorulduğunda, "Aslı ile ilgili gerekçeli dosya 10 gün önce federasyonumuza intikal etti. Biz hemen aynı gün, salonun isminden 'olimpiyat şampiyonu' ibaresini kaldırdık. Bundan sonraki süreçte salonun adı Aslı Çakır Alptekin olarak kalacak. Nevin de Aslı da yarışıyor. Onları geriye dönük diskalifiye etme şansımız yok. Hem Nevin hem Aslı'nın daha önce yapmış olduğu derecelerden dolayı isimleri, salonlara verildi. Yasal bir işlem gördüğü sürece şampiyonluklarının alınan bölümünün silinmesi doğaldır. İsmi ise kendi ismidir, değiştirmeye gerek görülmedi ama ilerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. Bana sorsanız, böyle bir temiz sayfada bütün isimleri kaldırırım." ifadelerini kullandı.



Çintimar, Aslı Çakır Alptekin'in olimpiyat madalyasının iade edildiğini, Gamze'nin madalyasının ise resmi olarak istendiğini, o madalyanın da geri gönderileceğini sözlerine ekledi.



