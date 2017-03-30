 Gamze ve Elvan'a şok! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Gamze ve Elvan'a şok!

    Gamze ve Elvan'a şok!

    Türk atletizmi bir kez daha doping cezalarıyla sarsıldı... , ve ’ın madalyaları gitti. Gamze ve Songül 4’er, Elvan da 2 yıl men cezası aldı.

    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) aldığı kararlar Türk atletizmini derinden sarstı. Yapılan açıklamada Elvan Abeylegesse'nin 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan örneğinde dopinge rastlandığı gereçesiyle 2007 Dünya Şampiyonası 10 bin metre gümüş madalyası ile 2008'de Pekin'de kazandığı 5 bin metre ve 10 bin metre gümüş madalyaları elinden alındı. Abeylegesse ayrıca dopingin tespit edildiği 2015 Eylül ayından geçerli olmak üzere 2 yıl men cezası aldı. Milli atlet bu yıl Eylül ayında yeniden pistlere dönebilecek.

    DERECELERİ İPTAL OLD U
    da dopinge takıldı. Gamze'nin biyolojik pasaportundaki tutarsızlıklar nedeniyle 2011'den bu yana bütün dereceleri iptal edildi. Ayrıca madalyaları da elinden alındı. Gamze'nin 2012 Londra Olimpiyatları 1500 metre yarışındaki gümüş madalyası ile 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı gümüş elinden alındı. Milli atlet 2020 Mayıs ayına kadar yarışlardan men edildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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