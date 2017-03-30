"Asla taviz vermeyeceğiz"
Türkiye Atletizm Federasyonu, Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'ın adlarının karıştığı doping skandalı hakkında bir açıklama yayımladı.
"IAAF tarafından 29 Mart 2017 tarihinde açıklanan güncel doping cezalandırma listesinde Türkiye'den üç atlet yer almaktadır.
Sporcularımızdan Elvan Abeylegesse'nin 2007 yılında Osaka'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda vermiş olduğu numunenin tekrar test edilmesi sonucu pozitif çıktığından dolayı 2 yıl, Gamze Bulut ve Songül Konak ise geçmişe yönelik kan değerlerinde biyolojik pasaportlarındaki uyumsuzluklar sebebiyle 4 yıl ceza almışlardır.
TAF, bu süreci kararlılıkla takip etmiş ve anti-doping prosedürüne uygun olarak üzerine düşeni gerçekleştirmiştir. Federasyonumuz, son üç yılda doping ile mücadelesi nedeniyle WADA tarafından "öncelikli takip edilecek ülkeler" listesinden çıkartılmış, ayrıca bu konuda gösterdiğimiz gelişme IAAF ve EA tarafından övgüyle karşılanmıştır. Bu vesileyle, son yıllarda "Sıfır Tolerans" parolasıyla yürüttüğümüz kararlı mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz."
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 20 MİLYON KİMSE KİMSEYE ARTIK VERMİYOR..BOŞ HAYALLER KURMAYALIM 12 MİLYON EURO DAN BAHSEDİYORUZ. TÜRK PARASIYLA 48 TRİLYON ! ! SAT GİTSİN..!
- Fener’den kaptılar
Toplam 1
Yorum
BURSA TEBRİKLER BURSA SPOR. AMA YARIN AZİZ İŞARET EDERSE HEMEN BAĞIŞLARSINIZ FERNANDAU, OZAN, VOLKAN GİBİ.
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 10
Yorum
bizi kimler yönetiyor Ozan 8 M.Euro, Özer Hurmacı: 5 M.Euro , Mehmet Topuz: 8 M. Euro, Guiza: 14 M.Euro, Van Persie: 6 M.Euro. Tuncay,Gökhan,Caner bedava...
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