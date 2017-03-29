Milli atletlerin madalyaları geri alındı

IAAF, milli atletler Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'a doping cezası verdi!

Elvan Abeylegesse'nin Pekin Olimpiyatları'ndaki 2 gümüş madalyası ve 2007'deki dünya ikinciliği geri alındı. Gamze Bulut'un ise 2011'den bu yana tüm dereceleri iptal edildi ve 2020 Mayıs ayına kadar tüm atletizm müsabakalarından men edildi.