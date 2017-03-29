 Milli atletlerin madalyaları geri alındı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Milli atletlerin madalyaları geri alındı

    Milli atletlerin madalyaları geri alındı

    IAAF, milli atletler Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'a doping cezası verdi!

    Elvan Abeylegesse'nin Pekin Olimpiyatları'ndaki 2 gümüş madalyası ve 2007'deki dünya ikinciliği geri alındı. Gamze Bulut'un ise 2011'den bu yana tüm dereceleri iptal edildi ve 2020 Mayıs ayına kadar tüm atletizm müsabakalarından men edildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:07
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