Milli atletlerin madalyaları geri alındı
IAAF, milli atletler Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'a doping cezası verdi!
Elvan Abeylegesse'nin Pekin Olimpiyatları'ndaki 2 gümüş madalyası ve 2007'deki dünya ikinciliği geri alındı. Gamze Bulut'un ise 2011'den bu yana tüm dereceleri iptal edildi ve 2020 Mayıs ayına kadar tüm atletizm müsabakalarından men edildi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Wesley değil Nasri
Toplam 21
Yorum
Hahaha Nasry bir sneider olamaz onunla kiyaslama yapmayin..ikisi ayri ozellikleri olan futbolcular
- ‘Gözüm üzerinde’
Toplam 2
Yorum
biraz fizik calishsa daha iyi olur Bence fiziken biraz daha guclenmeli yasi buna cok musait. oyun icerisinde ayakta kalmakta cok zorlanmaz arti ozguveni dahada artar
- Beni kupa ile emekli edin
Toplam 4
Yorum
qwe kupa kaldırır mı bilmem ama iyi bir emekli ikramiyesi kaldırdığı kesin
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