Yasemin Can Avrupa ikincisi
Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 3 bin metre finalinde 8.43.46'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Yasemin Can yaptığı dereceyle Alemitu Bekele'nin 2009'da 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Bu arada şampiyonada mücadele eden milli sporcular Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir, erkekler 3 bin metre finalinde dereceye giremedi. Sporcularımız bayrak yarışında da dereceye giremeyerek turnuvayı tamamladı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Yasemin Can Avrupa ikincisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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