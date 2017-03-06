 Yasemin Can Avrupa ikincisi – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Avrupa ikincisi

    Yasemin Can Avrupa ikincisi
    Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu , kadınlar 3 bin metre finalinde 8.43.46'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Yasemin Can yaptığı dereceyle Alemitu Bekele'nin 2009'da 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Bu arada şampiyonada mücadele eden milli sporcular Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir, erkekler 3 bin metre finalinde dereceye giremedi. Sporcularımız bayrak yarışında da dereceye giremeyerek turnuvayı tamamladı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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