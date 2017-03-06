Maratondaki ölümün nedeni belli oldu

Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun organizasyon şirketinin sahibi Özgür Emeklioğlu, yarışta hayatını kaybeden sporcuya, aynı anda koşan iki hekimin ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.

Emeklioğlu, yaptığı açıklamada, sporculardan Zeynel Murat Batur'un vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yüksek katılımlı, görkemli bir organizasyon planlandığını ancak üzücü olayın yaşandığını dile getiren Emeklioğlu, şunları kaydetti:

"Bu vefat bizi derinden üzdü. Bütün ekibimiz, bütün sporcular bu üzüntüyle doluyuz. Olay organizasyonun 300 metresinde, finişe yaklaşırken kendisinin bir anda, öğrendiğimize göre kalp krizi geçirmesiyle yere yığılmasıyla başlıyor. Tesadüfen kendisiyle aynı anda koşan iki hekim, anestezi uzmanı ve bir hekim anında müdahale ediyor. Oradaki sporcu arkadaşların ve gözlemcilerimizin haber vermesiyle bizim mobil ekiplerimiz müdahale ediyor. Çünkü finiş noktasına çok yakın. Orada da ambulanslarımız, çadırlarımız var. Dolasıyla ekiplerimiz hemen müdahale ediyorlar, işin ehemmiyetini gözlemledikleri anda derhal ambulanslarımıza intikal ettiriyorlar."

Emeklioğlu, sporcunun hayata döndürülmesi için çok ciddi uğraşlar verildiğini, duran kalbi tekrar çalıştırmak için çok çaba sarfedildiğini belirtti.

Sporcunun en yakın hastaneye naklini sağladıklarını ancak hayatını kaybettiğini dile getiren Emeklioğlu, şu ana kadar düzenledikleri organizasyonlarda vefat olayının ilk olduğunu söyledi.

- "Sağlık ekibi sayısı yeterliydi"

Emeklioğlu, "Biz 10 ambulans, 2 motorize, 8 doktor, 17 hemşiremizle görev aldık. Bize destek veren birçok sağlık kuruluşu, koşan da birçok sağlık görevlimiz vardı. Hekimlerimiz, uzmanlarımız belli hastane gruplarımız da koşuyordu. Çok üzücü bir olay yaşadık." diye konuştu.

Bundan sonraki organizasyonlarda aldıkları tedbirleri artıracaklarının altını çizen Emeklioğlu, federasyon ve uluslararası maraton yetkilileriyle görüşerek, ek ne yapılabileceğini değerlendireceklerini anlattı.

Tüm sporcuların, normal antrenman ile yarışma havasındaki vücut ritminin farklı olduğunu dile getiren Emeklioğlu, "İşimizi doğal akışımıza bırakmayalım, en az bir efor testi, iki kez kan değerlerimizi tespit ettirelim. Sporcu destek ürünlerini kontrolsüz ya da ehil olmayan az bilgiyle kullanmayalım." dedi.