Yasemin Can 3000 metrede madalya kazandı
34.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye 3000 metre yarışında Yasemin Can ile ilk madalyasını kazandı
Belgrad'da devam eden Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3000 metre finalinde yarışan Yasemin Can 8.43.46'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyonda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran isim oldu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:33
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