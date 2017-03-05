 Yasemin Can 3000 metrede madalya kazandı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    3000 metrede madalya kazandı

    Yasemin Can 3000 metrede madalya kazandı

    34.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye 3000 metre yarışında ile ilk madalyasını kazandı

    Belgrad'da devam eden Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3000 metre finalinde yarışan 8.43.46'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyonda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran isim oldu.



    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:33
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