Yasemin Can 3000 metrede madalya kazandı

Belgrad'da devam eden Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3000 metre finalinde yarışan Yasemin Can 8.43.46'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyonda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran isim oldu.







