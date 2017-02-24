3 Rus atletin yasağı kalktı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), gereken kriterleri karşıladıkları gerekçesiyle 3 Rus atlete "tarafsız sporcu" olarak yarışlara katılma izni verdi.

IAAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafsız sporcu olarak yarışmayı talep eden Rus sporculardan başvurusu incelenen sırıkla atlamacı Anzhelika Sidorova, sprinter Kristina Sivkova ve çekiç atıcı Aleksei Sokirskii'nin gereken kriterleri karşıladığı ve yeniden müsabakalara katılabileceği belirtildi.

Rusya Atletizm Federasyonu'nun (ARAF) uluslararası organizasyonlardan men cezasının devam etmesi nedeniyle 3 atlet, tarafsız sporcu kategorisinde yarışlara katılabilecek. Söz konusu sporcular, organizasyon yetkililerinin de izin vermesi halinde gelecek ay Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'nda yarışabilecek.

Daha önce Rus uzun atlamacı Darya Klishina ile sprinter Yulia Stepanova da gereken kriterleri karşılayarak tarafsız sporcu kategorisinde müsabakalara katılma izni almıştı.

IAAF, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in Kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.