Dopingli Rus atletler madalyasını geri vermiyor

Federasyondan yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında yasaklı madde kullandığı tespit edilen madalyalı 23 Rus sporcu olduğu ve sadece birisinin madalyasını federasyona geri verdiği belirtildi.

Açıklamada, olimpiyat madalyalarını vermeyi reddeden Rus sporcuların milli takımdan kovulacağı, ulusal ve uluslararası hiçbir yarışa katılamayacağı bilgisine de yer verildi.

Madalyasını federasyona geri veren tek sporcu ise erkekler 4x400 metre bayrak yarışına katılan Anton Kokorin oldu. Kokorin, doping yapmamasına rağmen Pekin'deki olimpiyatta yasaklı madde kullanan takım arkadaşı Denis Alexeyev nedeniyle kazandıkları madalyayı geri verdi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu madalyaların toplanmasının, kendilerine uygulanan yaptırımın kaldırılması için yerine getirilmesi gereken şartlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in Kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.