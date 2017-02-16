 Carter'dan doping cezasına itiraz – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Carter'dan doping cezasına itiraz

    Carter'dan doping cezasına itiraz

    2008 Pekin Olimpiyatları'nda doping yaptığı gerekçesiyle 4x100 metre takım yarışında kazandığı altın madalyanın geri alınacağı açıklanan Jamaikalı atlet , karara itiraz etti.

    Tecrübeli sporcunun avukatı Stuart Stimpson, Jamaika basınına yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Olimpiyat Komitesinin (IOC) Carter'a verdiği ceza nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduklarını belirtti.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan 31 yaşındaki Carter'da, numunesinin yeniden incelenmesi sonucu yasaklı maddeye rastlandığını duyurmuştu.

    Rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Carter'ın yarıştığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı açıklanmıştı.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
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