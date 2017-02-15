Bolt emekli olma nedenini açıkladı
Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bu yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere tamamen veda edecek 30 yaşındaki sprinter, atletizme devam etmesi için bir nedeni kalmadığını söyledi.
Kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurgulayan rekortmen atlet, "Bu sporda, gerçekleştirmek istediğim her şeyi başardım. Emeklilik kararımdan pişman değilim. Eski ABD'li atlet Michael Johnson'a da zirvedeyken neden sporu bıraktığını sormuştum. Benim gibi, o da hedefi kalmadığı için atletizme devam etmek istemediğini söylemişti. Artık, onu anlıyorum." ifadelerini kullandı.
Spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde dördüncü kez yılın erkek sporcusu seçilen Bolt, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 100, 200 ve 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanmıştı.
Kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan Jamaikalı sprinter, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutmaya devam ediyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 40
Yorum
evet oguzhan 40-45 milyon euro edermiş ya ne güldüm
- Kovulduğunu televizyondan öğrenmişti
Toplam 21
Yorum
GS uzun lafin kisasi parayi basip aldik .cok lak lak yapma tankutmusun angutmusun neysin ne ekersen onu bicersin
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 34
Yorum
serdar akay gsli taraftarlar gerçek sorunun saha dışındaki yani idari konularda olduğunu ve td değişikliğinin gsye hiç bir katkı vermediğini anlayacaklr
Bolt emekli olma nedenini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.