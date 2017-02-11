Usain Bolt zorlanmadı
Atletizmin popülaritesini artırmak amacıyla ilk kez Avustralya'da düzenlenen "Nitro Atletizm" organizasyonuna katılan dünyanın en hızlı sporcusu Bolt, katıldığı iki yarıştan da zaferle ayrıldı.
Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, atletizmin popülaritesini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Nitro Atletizm" adlı organizasyondaki performansıyla alkış topladı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde "All-Stars" takımı adına bu yıl ilk kez piste çıkan 30 yaşındaki Bolt, katıldığı iki yarıştan da zaferle ayrıldı.
100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Bolt, Lakeside Stadı'nda düzenlenen organizasyonun 150 metre kategorisinde 15,28 saniyelik derecesiyle zorlanmadan birinci oldu.
All-Stars adına karışık 4x100 metre bayrak yarışının finalinde de piste çıkan 8 olimpiyat altın madalyalı Bolt, ev sahibi Avustralya'nın önünde takımının zirvede yer almasında performansıyla önemli rol oynadı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Nitro Atletizm" adlı organizasyon, sporseverlerin daha fazla ilgisini çekmek amacıyla atletizmde eski ve yeni geleneği birleştirmeyi hedefliyor.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 21
Yorum
Aziz bıakın gidin ADAŞIMA bırak TAMP GİBİ ADAM herşey ondan SORULUR ah kayseri ah
- Barış’ın son hali
Toplam 14
Yorum
vedaku BJK'ta bu tür sertliklerin altından sürekli Q7 çıkıyor, tıpkı bir zamanlar GS'da Melo'nun, FB'de Emre'nin çıktığı gibi.
- ''Hesap verecekler!''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Kültürsüz, hazımsız, kazanmasını ve kaybetmesini bilmeyen insanlara ne uygularsan uygula, o'nuda BOZAR KIRAR yepyeni bir rezalete çevirir.
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