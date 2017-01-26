 Usain Bolt'a doping şoku – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Usain Bolt'a doping şoku

    Usain Bolt'a doping şoku

    2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Usain Bolt'un altın madalyası, takım arkadaşı Nesta Carter'ın doping yaptığı gerekçesiyle geri alınacak.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Nesta Carter'ın alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı duyuruldu. Bunun üzerine Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'dan oluşan takımın yarıştan diskalifiye edildiği ve madalyaların geri alınacağı bildirildi.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:16
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