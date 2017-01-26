Usain Bolt'a doping şoku
2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Usain Bolt'un altın madalyası, takım arkadaşı Nesta Carter'ın doping yaptığı gerekçesiyle geri alınacak.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:16
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
zeki28 şartlar zorlanmalı tolgay alınabiliyorsa alınmalı başka transfere gerek yok. diger yazılan yabancılar kadduri hariç oynayamaz
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu tolgayı almayı düşünmek nasıl bir mantık.o adam trabzonsporda oynayabilecek kapasitede değil.kendi etrafında topla dönen arada yan pas yapar
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
izzet al tolgayı ver ekiciyi ne zorluyorsun adam mayısta zaten serbest kalacak allah allah ya anlamadım neyin kafasını yaşıyorsunuz...
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