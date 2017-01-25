 Bolt'un madalyası geri alınacak – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bolt'un madalyası geri alınacak

    Bolt'un madalyası geri alınacak

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan 'ın doping yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

    'den yapılan açıklamada, Carter'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı bildirildi.

    Buna göre rekortmen atlet ile Asafa Powell, Michael Frater ve 'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.

    Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:57
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