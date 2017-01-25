Bolt'un madalyası geri alınacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan Nesta Carter'ın doping yaptığının tespit edildiğini duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, Carter'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı bildirildi.
Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.
Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:57
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
Bolt'un madalyası geri alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.