Yasemin Can Edinburg'u fethetti

Büyük Edinburgh Krosu'nda bayanlarda Türkiye adına Avrupa karmasında yarışan milli atlet Yasemin Can birinci olurken, bir diğer Türk atlet Meryem Akdağ da ikinciliği elde etti. Erkeklerde ise Aras Kaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.



Erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise Avrupa'nın en iyi iki kroscusu olarak İtalya'nın Chi kentinde podyuma çıkan Yasemin Can ile Meryem Akdağ, Avrupa takımının formasıyla yarışma hakkı elde etmişlerdi.