Yasemin Can Edinburg'u fethetti
İskoçya'da bugün yapılan EA Permit kros yarışı Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu. Yarışta Meryem Akdağ ikinci olurken, erkeklerde ise Aras Kaya üçüncülüğü elde etti
Büyük Edinburgh Krosu'nda bayanlarda Türkiye adına Avrupa karmasında yarışan milli atlet Yasemin Can birinci olurken, bir diğer Türk atlet Meryem Akdağ da ikinciliği elde etti. Erkeklerde ise Aras Kaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.
Erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise Avrupa'nın en iyi iki kroscusu olarak İtalya'nın Chi kentinde podyuma çıkan Yasemin Can ile Meryem Akdağ, Avrupa takımının formasıyla yarışma hakkı elde etmişlerdi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:56
- "Satmıyoruz"
Toplam 22
Yorum
Hakan Satmiyorsaniz en baştan söyleyin takasta futbolcu ne diye istiyorsunuz o zaman
- Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Ben bu işleri iyi bilirim. Oyuncuların dayanıklılığını ölçmeye yarayan teste: Laktat testi denir. Oyuncular efor sarfettikten sonra Kendilerinden kan örneği alınır ve kandaki laktik asit değeri ölçülür. Amma ve Lakin. Laktat testi farazidir bir hükmü yoktur. Toplumda kabul gören test Tak-Tak testidir. Prof.Dr.Wesley Sneijder'in TT Arena'nın Laboratuvarlarında yaptığı bu test için kan örneği vücudun buraya yazamayacağım bölgesinden alınır.
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 22
Yorum
Hakan Demek ki bu sene boşuna geçeceğini onlards.biliyor
Yasemin Can Edinburg'u fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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