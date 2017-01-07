 Yasemin Can Edinburg'u fethetti – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yasemin Can Edinburg'u fethetti

    Yasemin Can Edinburg'u fethetti

    İskoçya'da bugün yapılan EA Permit kros yarışı Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu. Yarışta ikinci olurken, erkeklerde ise Aras Kaya üçüncülüğü elde etti

    Büyük Edinburgh Krosu'nda bayanlarda Türkiye adına Avrupa karmasında yarışan milli atlet Yasemin Can birinci olurken, bir diğer Türk atlet da ikinciliği elde etti. Erkeklerde ise Aras Kaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

    Erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise Avrupa'nın en iyi iki kroscusu olarak İtalya'nın Chi kentinde podyuma çıkan Yasemin Can ile Meryem Akdağ, Avrupa takımının formasıyla yarışma hakkı elde etmişlerdi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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