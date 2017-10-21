Antalya nefes aldı

ANTALYASPOR, dün sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriden gelip yenerek kötü gidişe "Dur" dedi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Kasımpaşa'dan Jhon Murillo'nun attığı golle 1-0 geriye düşen Akdeniz temsilcisi, ilk yarının bitmesine dakikalar kala Eto'o ile skoru 1-1 yaptı. KONUK ekipte golü atan Murillo, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Antalya rakip kaleye daha çok yüklendi. 74'te Maicon'un pasında Deniz Kadah golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi, ekip iki maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı.