Antalya nefes aldı
ANTALYASPOR, dün sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriden gelip yenerek kötü gidişe "Dur" dedi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Kasımpaşa'dan Jhon Murillo'nun attığı golle 1-0 geriye düşen Akdeniz temsilcisi, ilk yarının bitmesine dakikalar kala Eto'o ile skoru 1-1 yaptı. KONUK ekipte golü atan Murillo, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Antalya rakip kaleye daha çok yüklendi. 74'te Maicon'un pasında Deniz Kadah golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi, ekip iki maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Antalya nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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