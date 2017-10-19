 Kayseri’de videolu çağrı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Kayseri’de videolu çağrı

    Kayseri’de videolu çağrı
    KAYSERİSPORLU futbolcular sahalarında oynayacakları A.Konyaspor maçı için interaktif bir uygulama yaptı. Oyuncular, Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman öncesi çektikleri video ile sarı-kırmızılı taraftarları, A.Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada tribündeki yerleri almaları ve destek vermeleri için çağrıda bulundu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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