Kayseri’de videolu çağrı

KAYSERİSPORLU futbolcular sahalarında oynayacakları A.Konyaspor maçı için interaktif bir uygulama yaptı. Oyuncular, Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman öncesi çektikleri video ile sarı-kırmızılı taraftarları, A.Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada tribündeki yerleri almaları ve destek vermeleri için çağrıda bulundu.