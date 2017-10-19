Antalyaspor müthiş
Ünlü hoca, “Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık, oyuncuların iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet” dedi
DEVLER LİGİ'NDE BİLE YOK
ETO'O ile Nasri arasında herhangi bir sorunun olmadığını vurgulayan Leonardo, "Bu tür oyuncular ve benim gibi insanlar maçı kazanmak ister. Saygı ve gururla alakalı bir durum; böyle bir şey yok. Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık ve oyuncu grubunun iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet. Devler Ligi'ni kazanan takımlar dahil böyle bir ortam yoktu" diye konuştu
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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