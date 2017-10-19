Antalyaspor müthiş

Ünlü hoca, “Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık, oyuncuların iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet” dedi

ANTALYA'nın Brezilyalı çalıştırıcısı Leonardo, Sivas ve Göztepe yenilgileri sonrası galibiyetle tanışamamasına rağmen pembe bir tablo çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının 17. sırada olmayı hak etmediğini ve çalıştırdığı hiçbir takımın düşme potasında yer almadığını kaydederek, "İlk defa başıma geliyor. Bu da baskıyı arttırıyor. Baskıyı kaldıracak oyuncularımız var. Aldığımız sonuç ve sarf ettiğimiz performansın gelecek adına olumlu ve pozitif olduğunu düşünüyorum" dedi.



DEVLER LİGİ'NDE BİLE YOK

ETO'O ile Nasri arasında herhangi bir sorunun olmadığını vurgulayan Leonardo, "Bu tür oyuncular ve benim gibi insanlar maçı kazanmak ister. Saygı ve gururla alakalı bir durum; böyle bir şey yok. Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık ve oyuncu grubunun iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet. Devler Ligi'ni kazanan takımlar dahil böyle bir ortam yoktu" diye konuştu