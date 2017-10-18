 Taraftarlardan Uzunkaya’ya ziyaret – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Taraftarlardan Uzunkaya’ya ziyaret

    Taraftarlardan Uzunkaya’ya ziyaret

    Antalyaspor taraftar grupları Antalyaspor Stadına girişlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle il Emniyet Müdürü ’yı ziyaret etti.

    Antalyaspor taraftar grupları Dernek Başkanları ve Temsilcileri İl Emniyet Müdürü 'yı ziyaret etti. Taraftar grupları Antalyaspor maçlarında stad çevresi ve girişinde yaşanan yoğun aramalar nedeniyle Uzunkaya'ya şikayetlerini dile getirdiler. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Görücü ve Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili Vatan Zafer Koçak'ında hazır bulunduğu ziyarette, Taraftar Grupları Dernek Başkanları ve Temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunan görüşmede, yapılan uygulamaların spor güvenliğini aksatmayacak şekilde yapılması, taraftarların mağduriyet yaşamaması konusunda fikir birliğine varıldı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:47
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