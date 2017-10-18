Leanordo: "Antalyaspor 17. sırayı hak etmiyor"
Antalyaspor Teknik Direktörü Leanordo Nascimento De Araujo, iyi oyunculardan kurulu takımının ligde 17. sırada olmayı hak etmediğini belirterek, "İlk olarak takımı bu potadan çıkararak, üst sıralarda olmak için gayret göstereceğiz" dedi.
"İKİ MAÇTA 6 GOL YEDİK"
İki maçta 6 gol yediklerini aktaran Leanordo Araujo, "Bunlar bireysel hata ve duran toplardan oldu. İki mağlubiyette ilk dakikalarda yediğimiz 4 gol var. Frikik ve kornerden yedik. Göztepe maçında da duran toptan gol yedik. Defansif hatalarımız var ama bunun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.
"DÜŞME POTASINDAN ÇIKACAĞIZ"
Çalıştırdığı hiçbir takımın küme düşme potasında yer almadığını kaydeden Araujo, "İlk defa başıma geliyor. Bu da baskıyı arttırıyor. Antalyaspor kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Bu oyuncularla ligde 17. sırada olmayı hak etmiyoruz. Bu baskıyı kaldıracak oyuncularımız var. Bu atmosferde baskı var. İlk olarak ligde bu potadan takımı çıkararak, üst sıralarda olmak için gayret göstereceğiz. Sakat oyuncularımız var ve bu oyuncularımız takıma katılmak durumunda. Olumlu şekilde ilerliyoruz. Aldığımız sonuç ve sarf ettiğimiz performansın gelecek adına olumlu ve pozitif olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Menez'in uzun bir sakatlık döneminden geldiğini dile getiren Leanordo Araujo, Göztepe maçında defansif anlamda olmasa dahi gol pozisyonlarında etkili olduğunu kaydetti. Araujo, yedek kulübesinden gelen oyuncuların takımı atak anlamında hareketlendirdiğini belirterek, bunun da gelecek adına önemli olduğunun altını çizdi.
"KASIMPAŞA ORGANİZE BİR TAKIM"
Bu haftaki rakipleri Kasımpaşa'nın organize bir takım olduğunu ifade eden Leanordo Araujo, "Sezona iyi sonuçlarla başladılar. Sonradan kötü sonuçlar aldılar, onların da iyi oyuncuları var. Ama organize olan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.
"SANDRO SÖZ VERDİ"
Göztepe maçında Sandro'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasını da değerlendiren Leanordo Araujo, sakatlıktan gelen oyuncuların oynama eksikliğinden dolayı böyle hatalarının olabildiğini, kendisinin böyle hataların bir daha olmayacağının sözünü verdiğini aktardı. Taraftarın maça ilgisinden ve takımı ateşlemesinden memnun olduğunu dile getiren Araujo, takımın camianın istediği seviyeye en kısa zamanda geleceğini vurguladı.
"ETO'O İLE NASRİ ARASINDA SORUN YOK"
Eto'o ile Nasri arasında ne saha içinde ne saha dışında herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Leanordo Araujo, "Göztepe maçında takımın oyunu gereği Nasri geride, Eto'o ileride oynadı. Nasri'nin defansa destek vermesini istedim. Doğal olarak aralarındaki pas trafiği azalıyor. Bu tür şeyler o maçlıktı. Kesinlikle aralarında bir sorun yok. Hiçbir futbolcu sahaya kaybetmek için çıkmaz. Bu tür oyuncular ve benim gibi insanlar maçı kazanmak ister. Saygı ve gururla alakalı bir durum böyle bir şey yok takımımızda. Birçok takım çalıştırdım ama buradaki arkadaşlık ve oyuncu grubunun iletişimi hiçbir takımda bu kadar güzel değildi. Burası tam bir cennet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar dahil böyle bir ortam yoktu" diye konuştu. Çalıştırdığı her takımın iyi bir takım olduğunu ifade eden Leanordo Araujo, takımında pozisyon olarak eksik oyuncu olmadığını, iyi yolda olduklarını alacakları galibiyetlerle göstereceklerini vurguladı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:27
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
Leanordo: "Antalyaspor 17. sırayı hak etmiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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