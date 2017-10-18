Antalya'da Paşa hazırlığı
Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Süper Lig’de 8 hafta sonunda topladığı 6 puanla, 17. sırada yer alan Antalyaspor, 20 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Koşunun ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, açma germe ve yarı alanda pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasının bir bölümünden sonra Nasri ile Sandro takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlıkları devam eden Yekta ve Zeki ve William salonda çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı devam etti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:45
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
Antalya'da Paşa hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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