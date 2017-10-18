 Antalya'da Paşa hazırlığı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Antalya'da Paşa hazırlığı

    Antalya'da Paşa hazırlığı

    ’in 9. haftasında sahasında ’yla karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Süper Lig’de 8 hafta sonunda topladığı 6 puanla, 17. sırada yer alan Antalyaspor, 20 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Araujo, takımını ortaya toplayarak yaklaşık 10 dakikalık bir konuşma yaptı.
    Koşunun ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, açma germe ve yarı alanda pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasının bir bölümünden sonra Nasri ile Sandro takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlıkları devam eden Yekta ve Zeki ve William salonda çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı devam etti.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:45
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