 Antalyaspor, Paşa'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Antalyaspor, Paşa'ya hazırlanıyor

    Antalyaspor, Paşa'ya hazırlanıyor

    Antalyaspor, Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında karşılaşacağı mücadelesi hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalyaspor, Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında cuma günü saat 20.30'da karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetiminde haftanın ikinci antrenmanını yaptı. Isınma çalışmalarını fitness salonunda yaptıktan sonra sahaya geçen Antalyaspor'da, antrenman 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Araujo, antrenman sonunda futbolculara 'Güzel çalıştık' diyerek teşekkür etti.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:39
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