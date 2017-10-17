Antalyaspor, Paşa'ya hazırlanıyor
Antalyaspor, Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesi hazırlıklarını sürdürdü.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:39
-
Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
KaradenizSamsun Yönetimin isabetli karar resmen ilk 3 golde bariz hatası var derhal kovulmalı adam 36 yaşına gelmiş çok agır Alanya mac yaktı derhal kovun
-
İlk aday Terim
Toplam 34
Yorum
tsts61 Fatih terim akıllı bir adamdır .Şu takıma gelmez.
-
Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
TS cok yerınde bır karar hemde sacma sapan hatalar yapmaya basladı bıraz kendıne cekı duzen verır belkkı
Antalyaspor, Paşa'ya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.