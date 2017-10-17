 Antalyaspor ile seremoniye çıkmak 200 lira – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Antalyaspor ile seremoniye çıkmak 200 lira

    Antalyaspor ile seremoniye çıkmak 200 lira

    Antalyaspor'un maçlarında, çocuklarının Eto'o, Nasri ve diğer yıldız futbolcuların elinden tutarak sahaya çıkmasını isteyen aileler 200 lira ödeyerek, minik taraftarların hayalini gerçekleştirebilecek.

    Antalyaspor, ailelerin çocuklarına hoş bir hatıra kalması, çocukların da yıldız isimlerin elinden tutarak maç öncesi seremonide yer alma isteğini hayata geçirmek için kampanya başlattı. Antalyaspor'un evinde oynadığı maçlarında, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla seremoniye çıkmak isteyen 2005-2012 yılları doğumlu çocukların Kırmızı-Beyazlı kulübe başvuru yapması gerektiği belirtildi. Antalyaspor'un internet sitesinde yer alan açıklama, 'Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!' sloganıyla duyuruldu. Seremonide yer almak isteyen çocuklar için ailelerinin Anadolu takımlarıyla maçlarda 200, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 350 lira ödemesi gerektiği, ödeme kapsamında çocuklara Antalyaspor forması, şort ve çorap verildiği kaydedildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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