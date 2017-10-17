Antalyaspor ile seremoniye çıkmak 200 lira
Antalyaspor'un maçlarında, çocuklarının Eto'o, Nasri ve diğer yıldız futbolcuların elinden tutarak sahaya çıkmasını isteyen aileler 200 lira ödeyerek, minik taraftarların hayalini gerçekleştirebilecek.
Antalyaspor, ailelerin çocuklarına hoş bir hatıra kalması, çocukların da yıldız isimlerin elinden tutarak maç öncesi seremonide yer alma isteğini hayata geçirmek için kampanya başlattı. Antalyaspor'un evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla seremoniye çıkmak isteyen 2005-2012 yılları doğumlu çocukların Kırmızı-Beyazlı kulübe başvuru yapması gerektiği belirtildi. Antalyaspor'un internet sitesinde yer alan açıklama, 'Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!' sloganıyla duyuruldu. Seremonide yer almak isteyen çocuklar için ailelerinin Anadolu takımlarıyla maçlarda 200, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 350 lira ödemesi gerektiği, ödeme kapsamında çocuklara Antalyaspor forması, şort ve çorap verildiği kaydedildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:48
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu FP kuralıyla zar zor kurdukları takımla saibesiz, hakemsiz, provokasyonsuz, kurtarıcısız KAZANAMIYORLAR. Yabancı hakemle ilk 6 bile zor !
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trabzonspora yılmaz vural rıza çalımbay gibi yerli adamlar lazım.çözüm yabancı hocada değil.her şey akılda bitiyor.
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trbzonspor taraftarı olarak fatih terime karşıyım.milli takımı 3.5 milyom euro ya çalıştıran bu takımı hayrına çalıştırmaz herhalde.düşünün.
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