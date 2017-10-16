Taraftarlardan 'stada gitmeme kararı'

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda tribünlerde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.Antalyaspor'un geçen cumartesi günü Göztepe ile oynadığı maçta, stattaki polis ve güvenlik görevlilerinin arama noktasındaki uygulamaları taraftarın tepkisine neden oldu. Turnikelerde, taraftarların ayakkabıları çıkarılarak karton mukavva üzerinde üst araması yapılması, çocuk ve kadınların çantayla stada girişine izin verilmemesi sosyal medyada protesto edildi. Bazı taraftarlar ve kombine sahipleri, polis ve güvenlik görevlilerin üst araması sırasındaki uygulamasının insanlık dışı olduğunu iddia ederek, maça gitmeme kararı aldığını paylaştı.

TARAFTAR TEPKİSİ

Bazı taraftarlar da polis ve güvenlik görevlilerinin üst araması yaptığı sırada çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak uygulamanın sona ermesi gerektiği görüşünü belirtti. Statta güney kale arkasında Antalyaspor'u destekleyen Grup 1966 üyeleri de güvenlik ekiplerinin uygulamasına tepki göstermek için cuma günü oynanacak maça girmeme kararı aldı. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçı izlemeye gelen taraftara polis ile özel güvenlik görevlilerinin eziyet ettiğini, çağ dışı davranışlarda bulunduğunu belirtti.

STAT DIŞINDA PROTESTO ÇAĞRISI

Yıldız, stat girişindeki emniyet uygulamalarına tepkisini şu ifadelerle anlattı:

"Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği olarak sezon başından beri Antalyaspor tribünlerinin, iç saha maçlarında çektiği çileyi, adaletsizliği, hakkını savunmak ve tüm Antalyaspor taraftarlarının sesi olmak için bu hafta kendi evimizde oynayacağımızKasımpaşa maçına emniyetin ve özel güvenliğin taraftara yaptığı eziyet ve çağ dışı davranışlardan ötürü girmeme kararı alıyoruz. Bu protestoya ortak olmak isteyen tüm Antalyaspor taraftarını maçın oynanacağı gün güney kale arkasına bekliyoruz. Sevgimize engel olup her hafta yüzlerce taraftarımızı stadyumdan değil Antalyaspor'dan uzaklaştıranlara daha güçlü bir şekilde takımımıza olan sevgimizi dışarıdan haykırmaya, desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.