 Leonardo: Takımımdan memnunum – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Leonardo: Takımımdan memnunum

    Leonardo: Takımımdan memnunum

    Göztepe'ye 3-1 kaybeden 'da Teknik Direktör Leonardo maç sonu yaptığı açıklamada takımından memnun olduğunu ifade etti.

    Süper Lig'in 8'inci hafta maçında Göztepe deplasmanda 'u 3-1 yendi.

    Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 3-1'lik mağlubiyetten sonra çıkıp konuşmanın zorluğuna değinerek, Sivaspor'a karşı ikinci yarıda oynadıkları oyunun daha iyisini gördüğünü söyledi. Henüz maçın başında gelen golle mağlup duruma düştüklerini kaydeden Leonardo Araujo, "Ardından maalesef bir frikik pozisyonunda, Diego'nun pozisyon hatasından dolayı bir gol yedik. Kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Bundan sonra yaklaşık 60 dakikalık sürede Antalyaspor hakikaten gol yollarında daha etkili olmaya çalışan, oyunu daha iyi sergileyen taraf oldu" dedi.

    Alınan mağlubiyete rağmen takımından çok memnun olduğunu sözlerine ekleyen Leonardo Araujo, "Çünkü çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Pozisyonlara girdik. Tabi diğer tarafta hakem faktörü var. Baktığımızda Eto'o'nun özellikle bir penaltı pozisyonu var. Bunları değerlendirdiğimizde ortaya çok fazla şablon çıkıyor. Maçın geneli iyi oynadık. Bu şekilde oynamaya devam ettiğimiz sürece eminim ki gelecek Antalyaspor için, takımım için çok daha iyi, çok daha parlak olacaktır" diye konuştu.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:06
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