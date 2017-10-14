Leonardo: Takımımdan memnunum
Göztepe'ye 3-1 kaybeden Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo maç sonu yaptığı açıklamada takımından memnun olduğunu ifade etti.
Süper Lig'in 8'inci hafta maçında Göztepe deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 3-1'lik mağlubiyetten sonra çıkıp konuşmanın zorluğuna değinerek, Sivaspor'a karşı ikinci yarıda oynadıkları oyunun daha iyisini gördüğünü söyledi. Henüz maçın başında gelen golle mağlup duruma düştüklerini kaydeden Leonardo Araujo, "Ardından maalesef bir frikik pozisyonunda, Diego'nun pozisyon hatasından dolayı bir gol yedik. Kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Bundan sonra yaklaşık 60 dakikalık sürede Antalyaspor hakikaten gol yollarında daha etkili olmaya çalışan, oyunu daha iyi sergileyen taraf oldu" dedi.
Alınan mağlubiyete rağmen takımından çok memnun olduğunu sözlerine ekleyen Leonardo Araujo, "Çünkü çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Pozisyonlara girdik. Tabi diğer tarafta hakem faktörü var. Baktığımızda Eto'o'nun özellikle bir penaltı pozisyonu var. Bunları değerlendirdiğimizde ortaya çok fazla şablon çıkıyor. Maçın geneli iyi oynadık. Bu şekilde oynamaya devam ettiğimiz sürece eminim ki gelecek Antalyaspor için, takımım için çok daha iyi, çok daha parlak olacaktır" diye konuştu.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:06
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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