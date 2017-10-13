Gerçek Nasri yakında
Antalya’nın Fransız yıldızı A Spor’a flaş açıklamalar yaptı: “Tam hazır değilim. M.City’de hazırlık dönemi geçirdim. Fakat idman eksikliğim transfer süreci sebebiyle vardı. En yakın zamanda en iyi performansıyla Samir Nasri’yi görecekler”
Antalyaspor'un flaş transferi, dünyaca ünlü maestrosu Samir Nasri, A Spor'a verdiği röportajda yarınki kritik Göztepe karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 30 yaşındaki Fransız yıldızın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: "Tam anlamıyla hazır değilim. Manchester City'de hazırlık dönemi geçirdim. Fakat antrenman eksikliğim transfer süreci sebebiyle vardı. Bunu kapatmaya çalıştım. En yakın zamanda en iyi performansıyla Samir Nasri'yi görecekler."
GÖZTEPE ÇIKIŞ MAÇIMIZ
"SEZONA iyi başlayamadığımız doğru. Kadro eksikliği bulunuyordu. Teknik adam değişikliği vardı. Benim de kaçırdığım maçlar var. Şimdi Menez de döndü. Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Antalyaspor'un gerçek yüzünü herkese göstermeyi amaçlıyoruz."
LEONARDO'YLA ZAFERE
"Yeni teknik direktörümüz Leonardo İtalya'da Milan'ı çalıştırırken beni transfer etmek istiyordu. Daha önce birçok kez karşılaştık. Burada birlikte çalışmak nasip oldu. Futbolculuk kariyeri ve teknik adamlık kariyeri var. Onun önemli tecrübesi bizi zaferlere götürecektir."
İNGİLTERE SONRASI CENNET
"Antalya'da taraftarlar beni çok güzel karşıladı. Çok etkilendim. Antalya'yı henüz tamamen keşfetmiş değilim. Evde kalmayı seven biriyim ve antrenmanlar sebebiyle yorgun oluyorum. Fakat; İngiltere'den sonra cennet gibi bir yere geldiğimi söyleyebilirim."
OĞUZHAN VE CENK TOSUN EN İYİSİ
Türkiye'de çok kaliteli yerli isimler var. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u beğeniyorum. Arda Turan'ı iyi biliyorum. Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu da beğendiğim yerli oyuncular arasında yer alıyor.
ÖZEL BİR NEDENİ YOK
Yeni saç modelimin herhangi bir özel nedeni yok. Ara sıra böyle değişiklikler yapıyorum. Daha önce de saç stilimle ilgili değişiklikler yaptım. Kaderimiz bellidir, yazılıdır. Saç şeklini değiştirmekle hayatınızdaki her şeyi değiştiremezsiniz.
BANA GÖRE LİGİN FAVORİSİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ
Geçen sene Medipol Başakşehir örneği var. Yeter ki iyi olalım ve kompakt olalım. Onlardan biri olabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak görüyorum. Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Belhanda ve Feghouli çok iyi oyuncular. Gomis de çok kaliteli. 3 oyuncunun bir araya geldiğinde büyük başarılara imza atması normal şartlarda beklenen bir durum.
GÖZTEPE ÇIKIŞ MAÇIMIZ
"SEZONA iyi başlayamadığımız doğru. Kadro eksikliği bulunuyordu. Teknik adam değişikliği vardı. Benim de kaçırdığım maçlar var. Şimdi Menez de döndü. Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Antalyaspor'un gerçek yüzünü herkese göstermeyi amaçlıyoruz."
LEONARDO'YLA ZAFERE
"Yeni teknik direktörümüz Leonardo İtalya'da Milan'ı çalıştırırken beni transfer etmek istiyordu. Daha önce birçok kez karşılaştık. Burada birlikte çalışmak nasip oldu. Futbolculuk kariyeri ve teknik adamlık kariyeri var. Onun önemli tecrübesi bizi zaferlere götürecektir."
İNGİLTERE SONRASI CENNET
"Antalya'da taraftarlar beni çok güzel karşıladı. Çok etkilendim. Antalya'yı henüz tamamen keşfetmiş değilim. Evde kalmayı seven biriyim ve antrenmanlar sebebiyle yorgun oluyorum. Fakat; İngiltere'den sonra cennet gibi bir yere geldiğimi söyleyebilirim."
OĞUZHAN VE CENK TOSUN EN İYİSİ
Türkiye'de çok kaliteli yerli isimler var. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u beğeniyorum. Arda Turan'ı iyi biliyorum. Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu da beğendiğim yerli oyuncular arasında yer alıyor.
ÖZEL BİR NEDENİ YOK
Yeni saç modelimin herhangi bir özel nedeni yok. Ara sıra böyle değişiklikler yapıyorum. Daha önce de saç stilimle ilgili değişiklikler yaptım. Kaderimiz bellidir, yazılıdır. Saç şeklini değiştirmekle hayatınızdaki her şeyi değiştiremezsiniz.
BANA GÖRE LİGİN FAVORİSİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ
Geçen sene Medipol Başakşehir örneği var. Yeter ki iyi olalım ve kompakt olalım. Onlardan biri olabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak görüyorum. Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Belhanda ve Feghouli çok iyi oyuncular. Gomis de çok kaliteli. 3 oyuncunun bir araya geldiğinde büyük başarılara imza atması normal şartlarda beklenen bir durum.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
-
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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