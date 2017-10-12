Gerçek Nasri yakında
Antalya’nın Fransız yıldızı A Spor’a flaş açıklamalar yaptı: “Tam hazır değilim. M.City’de hazırlık dönemi geçirdim. Fakat idman eksikliğim transfer süreci sebebiyle vardı. En yakın zamanda en iyi performansıyla Samir Nasri’yi görecekler”
GÖZTEPE ÇIKIŞ MAÇIMIZ
"SEZONA iyi başlayamadığımız doğru. Kadro eksikliği bulunuyordu. Teknik adam değişikliği vardı. Benim de kaçırdığım maçlar var. Şimdi Menez de döndü. Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Antalyaspor'un gerçek yüzünü herkese göstermeyi amaçlıyoruz."
LEONARDO'YLA ZAFERE
"Yeni teknik direktörümüz Leonardo İtalya'da Milan'ı çalıştırırken beni transfer etmek istiyordu. Daha önce birçok kez karşılaştık. Burada birlikte çalışmak nasip oldu. Futbolculuk kariyeri ve teknik adamlık kariyeri var. Onun önemli tecrübesi bizi zaferlere götürecektir."
İNGİLTERE SONRASI CENNET
"Antalya'da taraftarlar beni çok güzel karşıladı. Çok etkilendim. Antalya'yı henüz tamamen keşfetmiş değilim. Evde kalmayı seven biriyim ve antrenmanlar sebebiyle yorgun oluyorum. Fakat; İngiltere'den sonra cennet gibi bir yere geldiğimi söyleyebilirim."
OĞUZHAN VE CENK TOSUN EN İYİSİ
Türkiye'de çok kaliteli yerli isimler var. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u beğeniyorum. Arda Turan'ı iyi biliyorum. Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu da beğendiğim yerli oyuncular arasında yer alıyor.
ÖZEL BİR NEDENİ YOK
Yeni saç modelimin herhangi bir özel nedeni yok. Ara sıra böyle değişiklikler yapıyorum. Daha önce de saç stilimle ilgili değişiklikler yaptım. Kaderimiz bellidir, yazılıdır. Saç şeklini değiştirmekle hayatınızdaki her şeyi değiştiremezsiniz.
BANA GÖRE LİGİN FAVORİSİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ
Geçen sene Medipol Başakşehir örneği var. Yeter ki iyi olalım ve kompakt olalım. Onlardan biri olabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak görüyorum. Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Belhanda ve Feghouli çok iyi oyuncular. Gomis de çok kaliteli. 3 oyuncunun bir araya geldiğinde büyük başarılara imza atması normal şartlarda beklenen bir durum.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:24
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Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı
Toplam 2
Yorum
EMREGS ADAM DİREKT KIRMIZI KARTLA ATILIP 1 MAÇ CEZA ALIYOR ? WTF ? #YETERYILDIRIMDEMİRÖRENYETER
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Lucescu: Federasyonla anlaştım
Toplam 12
Yorum
Muhittin Özdemir Türk Hocalar ile Kazamız kadar büyüklüğünde ülkelerin Milli Takımlarına farklı yenildiğimiz saç baş yolcuğumuz günü unutmuşlar
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G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
Toplam 7
Yorum
YANKAYA GEÇMİŞTE GS NİN CANINI ÇOK YAKTI BU HAKEM ÖNCE TÜPPÇÜ VE MHK GİTMELİ SONRA YERİNE YABANCI HAKEMLER GELMELİ
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