Antalyaspor eksik çalıştı
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalıştı.
Futbolcuların neşeli olduğu görülürken, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
İdmana, sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş katılmadı. William Vainqueur ile Sakıb Aytaç ise salonda çalıştı.
Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular idman öncesi sahada "Meme kanserinden korkma. Farkında ol, geç kalma" yazılı pankart açtı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
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