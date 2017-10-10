 Nasri: Böylesini görmedim – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nasri: Böylesini görmedim

    Nasri: Böylesini görmedim

    Fransız Canal Plus’a ülkemizi öven Samir Nasri, “Türkiye futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim” dedi.

    Antalyaspor'un dünyaca ünlü transferi Fransız yıldız Samir Nasri, ülkesinin televizyon kanalı Canal Plus'ta Türkiye'deki futbol tutkusunu öve öve bitiremedi. Nasri, "Türkiye tam anlamıyla futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim" dedi. Transfer sürecinde Antalya'nın bir diğer yıldız transferi vatandaşı Menez'in çok etkili olduğunu belirten tecrübeli maestro, "Marsilya, Lyon, Milan, Beşiktaş, G.Saray ve Antalya ile görüştük. Çok iddialı bir projeydi ve Menez'in orada olduğu gerçeği vardı. Beni her gün aradı. Oldukça ısrarcıydı" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nasri: Böylesini görmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.