Nasri: Böylesini görmedim

Fransız Canal Plus’a ülkemizi öven Samir Nasri, “Türkiye futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim” dedi.

Antalyaspor'un dünyaca ünlü transferi Fransız yıldız Samir Nasri, ülkesinin televizyon kanalı Canal Plus'ta Türkiye'deki futbol tutkusunu öve öve bitiremedi. Nasri, "Türkiye tam anlamıyla futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim" dedi. Transfer sürecinde Antalya'nın bir diğer yıldız transferi vatandaşı Menez'in çok etkili olduğunu belirten tecrübeli maestro, "Marsilya, Lyon, Milan, Beşiktaş, G.Saray ve Antalya ile görüştük. Çok iddialı bir projeydi ve Menez'in orada olduğu gerçeği vardı. Beni her gün aradı. Oldukça ısrarcıydı" ifadelerini kullandı.