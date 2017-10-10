Nasri: Böylesini görmedim
Fransız Canal Plus’a ülkemizi öven Samir Nasri, “Türkiye futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim” dedi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:09
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 21
Yorum
ANTALYALI KABAHAT CANER'DE DEĞİL SENİ TAKIMIN BAŞINA GETİREN VE ÇOK DOĞRUYMUŞ GİBİ DAVRANAN YÖNETİMİN. YAZIK ŞU ÜLKENİN FUTBOLUNA. İNSAN BİRAZ UTANIR.
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BURUK ELVEDA
Toplam 3
Yorum
zy yusuf çıktıktan sonraki milli takıma bir bakın neden sahanın eniyisi oyundan çıktı. oğuzhan ne yaptı
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SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Toplam 1
Yorum
R.Y.....Z AMPUTE MİLLİ TAKIMINI KUTLARIM İZLANDA VE FİLLANDİYA KARŞISI ÇIKIP ÜLKEMİZİ REZİL EDEN PARA VE PİRİM İÇİN OYNAYANLARI KINIYORUM
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