 "ANTALYA İÇİN MILAN'I REDDETTİM" – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    "ANTALYA İÇİN MILAN'I REDDETTİM"

    "ANTALYA İÇİN MILAN'I REDDETTİM"

    Antalyaspor'un sezon başında transfer ettiği Fransız yıldız Samir , Milan'dan aldığı teklifi reddettiğini söyledi.

    Antalyaspor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız Samir , İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, Antalyaspor'a transfer olmadan önce Milan'dan teklif aldığını fakat Antalyaspor'un teklifinin daha cazip geldiğini belirtti. Nasri, Antalyaspor forması ile Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve1 asistlik performans sergiledi.

    Fransız yıldız geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giymiş ve 33 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:39
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