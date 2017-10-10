"ANTALYA İÇİN MILAN'I REDDETTİM"
Antalyaspor'un sezon başında transfer ettiği Fransız yıldız Samir Nasri, Milan'dan aldığı teklifi reddettiğini söyledi.
Antalyaspor'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız Samir Nasri, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, Antalyaspor'a transfer olmadan önce Milan'dan teklif aldığını fakat Antalyaspor'un teklifinin daha cazip geldiğini belirtti. Nasri, Antalyaspor forması ile Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve1 asistlik performans sergiledi.
Fransız yıldız geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giymiş ve 33 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:39
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
"ANTALYA İÇİN MILAN'I REDDETTİM" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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