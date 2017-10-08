PARA BABASI NASRI
Antalyaspor’un flaş transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın senelik 7 milyon euro kazandığı ortaya çıktı. Sözleşmesinde yıllık kazancı 4 milyon yazan 30 yaşındaki futbolcuya açıktan da para ödendiği ileri sürüldü
ÇALIMBAY'IN İPİNİ ÇEKTİ!
ALDIĞI ücretle tartışma konusu olan Nasri, daha önce takımı çalıştıran Rıza Çalımbay ile bir antrenmanda tartışmıştı. Yıldız futbolcu, hocasının direktiflerine uymamış ve kendi bildiğini yapmıştı. Ayrıca Antalyaspor'un diğer yıldızı Samuel Eto'o'nun da Nasri'nin aldığı paraya tepki gösterip, takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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