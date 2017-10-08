PARA BABASI NASRI

Antalyaspor’un flaş transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın senelik 7 milyon euro kazandığı ortaya çıktı. Sözleşmesinde yıllık kazancı 4 milyon yazan 30 yaşındaki futbolcuya açıktan da para ödendiği ileri sürüldü

Antalyaspor'a gelişi büyük olay olan Samir Nasri ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney ekibinin 2019 yılına kadar sözleşme imzaladığı Fransız futbolcunun senelik 7 milyon euro (29 milyon TL) kazandığı ileri sürüldü. Sözleşmesinde açıklanan ücreti yıllık 4 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun açıktan da 3 milyon euro aldığı öğrenildi. Nasri senelik 7 milyon euro ile Süper Lig'in en çok kazanan futbolcusu unvanını alırken, bu alanda zirvede bulunan Fenerbahçe'nin yıldızı Persie'yi (4.9 milyon euro) geride bıraktı. Beşiktaşlı Negredo 4 milyon 350 bin ile 3., Galatasaraylı Gomis de 4.1 milyon euro'yla 4.'lükte yer aldı.



ÇALIMBAY'IN İPİNİ ÇEKTİ!

ALDIĞI ücretle tartışma konusu olan Nasri, daha önce takımı çalıştıran Rıza Çalımbay ile bir antrenmanda tartışmıştı. Yıldız futbolcu, hocasının direktiflerine uymamış ve kendi bildiğini yapmıştı. Ayrıca Antalyaspor'un diğer yıldızı Samuel Eto'o'nun da Nasri'nin aldığı paraya tepki gösterip, takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.