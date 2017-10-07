SAMİR NASRİ İÇİN FLAŞ İDDİA
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'nin, yıllık 7 milyon Euro kazandığı bilgisi kulislere bomba gibi düştü.
Sezon başında Samuel Eto'o krizi ile sarsılan, daha sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başından gönderen Antalyaspor'da, şimdi de Samir Nasri'nin aldığı ücret gündem oldu.Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücretinin 4 milyon Euro olmasına rağmen, açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği konuşuluyor.
İDMANDA ÇALIMBAY İLE TARTIŞMA!
Yıldız oyuncunun hem aldığı yüksek ücret hem de idmanlardaki umursamaz havası ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.Nasri'nin, Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, hocanın verdiği taktiksel direktiflerine, 'Burada ben istediğim gibi davranırım. İstediğim hareketi, istediğim şekilde yaparım' diye karşı çıktığı ve yaşanan bu gelişmelerin de Rıza Hocanın takımdaki sonunu getirdiği iddia ediliyor.
Bu arada sezon başında Galatasaray'da da gündeme gelen Nasri, yıllık 6 milyon euro talip etmişti.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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