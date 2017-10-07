 SAMİR NASRİ İÇİN FLAŞ İDDİA – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İÇİN FLAŞ İDDİA

    SAMİR NASRİ İÇİN FLAŞ İDDİA

    'un yıldız futbolcusu 'nin, yıllık 7 milyon Euro kazandığı bilgisi kulislere bomba gibi düştü.

    Sezon başında Samuel Eto'o krizi ile sarsılan, daha sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başından gönderen 'da, şimdi de 'nin aldığı ücret gündem oldu.Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücretinin 4 milyon Euro olmasına rağmen, açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği konuşuluyor.

    İDMANDA ÇALIMBAY İLE TARTIŞMA!
    Yıldız oyuncunun hem aldığı yüksek ücret hem de idmanlardaki umursamaz havası ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.Nasri'nin, Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, hocanın verdiği taktiksel direktiflerine, 'Burada ben istediğim gibi davranırım. İstediğim hareketi, istediğim şekilde yaparım' diye karşı çıktığı ve yaşanan bu gelişmelerin de Rıza Hocanın takımdaki sonunu getirdiği iddia ediliyor.

    Bu arada sezon başında Galatasaray'da da gündeme gelen Nasri, yıllık 6 milyon euro talip etmişti.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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