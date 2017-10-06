 LEONARDO İLE AVRUPA PROJESİ – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
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    LEONARDO İLE AVRUPA PROJESİ

    LEONARDO İLE AVRUPA PROJESİ
    İDDİALI kadrosuna rağmen ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, geçen sezondan alıntı yaptı. Öztürk, "Bu sezona da kötü başladık. İnşallah bu, geçen seneden daha iyi bitiririz demek olur. Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyoruz, ana hedefimiz bu. Leonardo'nun bizi yukarılara taşımasını bekliyoruz. Sadece ligdeki pozisyonumuz anlamında değil, kulübün yapısı, tanınırlığı, pazarlanması ve stratejilerimizi oluşturmak anlamında da bekliyoruz" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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