LEONARDO İLE AVRUPA PROJESİ

İDDİALI kadrosuna rağmen ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, geçen sezondan alıntı yaptı. Öztürk, "Bu sezona da kötü başladık. İnşallah bu, geçen seneden daha iyi bitiririz demek olur. Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyoruz, ana hedefimiz bu. Leonardo'nun bizi yukarılara taşımasını bekliyoruz. Sadece ligdeki pozisyonumuz anlamında değil, kulübün yapısı, tanınırlığı, pazarlanması ve stratejilerimizi oluşturmak anlamında da bekliyoruz" dedi.