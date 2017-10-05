ÇALIMBAY AÇIKLADI! ETO-NASRI...

ANTALYASPOR'LA yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaptan Eto'o'nun, Nasri'nin ücretini sorun etmesiyle başlayan kriz hakkında Çalımbay, "Bu sıkıntılar vardı ama bunu açıklayacak yönetimdir. Bunun bütün zararını saha içinde yaşadık. Esas problem saha dışındaydı" dedi.