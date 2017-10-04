Antalyaspor taraftarı başarı bekliyor
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'un antrenmanını izleyen yaklaşık 200 taraftar, gelecek haftalarda takımın başarılı sonuçlar almasını istedi.
Milli maçlar nedeniyle Sivasspor maçı sonrası 2 gün izin yapan Antalyaspor, 14 Ekim'de oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar antrenmanda taktiksel çalışma yaptı. Kaleciler de kaleci antrenörü Erdin Erol gözetiminde ayak tenisi oynadı. Zeki ise fizyoterapist gözetiminde koştu.
Ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'da yaklaşık 200 taraftar antrenmanı izledi. Futbolcular ve teknik direktör Leonardo'ya tezahüratlar yapan taraftarlar, gelecek haftalar için takımın başarılı sonuçlar almasını istedi. Teknik direktör Leonardo Araujo da taraftarın ilgisine üçlü çekerek karşılık verdi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 2
Yorum
aykut 101 harca harca bitmez .senin saçma oyuncu seçimlerin,korkak futbol anlayışın,cahil söylemlerin bu takımı ne hallere düşürecek daha bakalım
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 2
Yorum
Fenerbahceli_1907 Dünya yıldızı mı? Ya bırakın artık balonları,hepsi patladı,hakemlerle maç kazanıyoruz,yeter! aziz başkan istifa!!!!
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"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"
Toplam 10
Yorum
fenerbahce_1907 Aziz başkan,senin pilin bitti,beşiktaş maçını Ali hoca sayesinde aldık,çünkü son şansındı biliyorsun.Sadece balon transferler yaptın,boşlar!
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