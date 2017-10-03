 Antalya’da taraftar çıkarması – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Antalya’da taraftar çıkarması

    Antalya’da taraftar çıkarması
    İDDİALI kadrosuyla ilk 5 planları yapan kırmızı-beyazlıların son olarak Sivas yenilgisiyle sadece 1 galibiyette kalması Antalyalı futbolseverleri çileden çıkardı. Taraftarlar, bugün Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başlayacak takımın antrenmanına giderek, futbolcuların daha istekli oynamalarını talep edeceği öğrenildi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’da taraftar çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.