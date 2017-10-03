Antalya’da taraftar çıkarması

İDDİALI kadrosuyla ilk 5 planları yapan kırmızı-beyazlıların son olarak Sivas yenilgisiyle sadece 1 galibiyette kalması Antalyalı futbolseverleri çileden çıkardı. Taraftarlar, bugün Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başlayacak takımın antrenmanına giderek, futbolcuların daha istekli oynamalarını talep edeceği öğrenildi.