 Milanlılar buluştu – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Milanlılar buluştu

    Milanlılar buluştu
    ANTALYA'YLA bugün Sivas karşısında ilk maçına çıkacak Teknik Direktör Leonardo'nun yardımcıları arasında Milan'dan takım arkadaşı Brezilyalı Serginho da yer alıyor
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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