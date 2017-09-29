ÖZTÜRK: HEDEFİMİZ 'AVRUPA'

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, online tur operatörü 'tatil.com' ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Antalya Stadı'nda düzenlenen törene Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun katıldı. Törende konuşan Öztürk, bu yıl Antalyaspor formasındaki sırt reklamı sponsorluğu için Tatil.com ile anlaştıklarını açıkladı. Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Uğur Altun'a teşekkür eden Başkan Öztürk, kendileriyle gelecek senelerde daha kapsamlı anlaşmalar yapabileceklerini söyledi.



Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun ise vizyonu ve yönetim anlayışından dolayı Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Antalyaspor ile sponsorluk anlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tatil.com olarak 2005'ten itibaren Türkiye iç turizminde yerli turiste hizmet verdiklerini dile getiren Altun, "Antalya bizim lokomotif şehrimiz oldu. Antalya'nın güzel kulübüne verdiğimiz destekten dolayı heyecanımız ve mutluluğumuz var. Bundan sonra da birliktelik böyle katlanarak gider umarım. Güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz" dedi.



OPET SPONSORLUĞU

Başkan Ali Şafak Öztürk, gazetecilerin soruları üzerine stat ismi sponsorluğu konusunda bilgi verdi. Antalyaspor olarak bu kararı aldıklarını anlatan Öztürk, Opet yönetim kuruluyla anlaşma sürecinin devam ettiğine değindi. Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanacak milli maç öncesi bu anlaşmanın tanıtımını yapmayı planladıklarını belirtti. Stadın etrafında giydirme çalışmaları yapıldığını aktaran Öztürk, forma göğüs bölgesinde de Regnum reklamının yer aldığını aktardı. Antalyaspor'a sponsorlukların belirli değerde olması gerektiğini ifade eden Ali Şafak Öztürk, forma anlaşmasıyla ilgili Antalyaspor'a daha yüksek teklif gelirse sezon içerisinde bu anlaşmaları değiştirebileceklerini belirtti.



10 MİLYON HEDEFİ

Sezon başında düşünülen 10 milyon TL sponsorluk geliri hedefi üzerine çıkmayı planladıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Öztürk, "Sponsorluk geliri geçmiş dönemlerdeki bütçelerden daha yüksek olacaktır. Toplam olarak alınan en büyük sponsorluk bütçesi olacaktır" dedi.



Antalyaspor'un yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile önemli maç oynayacağına dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli bir maç. Yeni hocayla çıkıyoruz. Yeni hocamız için de önemli maç. Sivas maçından sonra evimizde maçlar oynayacağız. Sivas maçında galibiyet iyi gidişatı perçinlemek için önemli olacaktır. Antalyaspor'u futbol anlamında da marka anlamında da hak ettiği yerde göreceğiz. Son maçta Antalyaspor o ışığı verdi. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İlk dört içerisinde direkt gitmek ya da kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Belirli dönemde gelen hocalar için hedef koymak zor olur. Sezon başından itibaren antrenörler futbolcularında baskı kurmamak ister. Bizim hedefimiz sezon sonunda Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek" dedi.