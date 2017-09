LEONARDO SÖZLEŞME İMZALADI

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor, Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Brezilyalı teknik adam Leonardo Aroujo katıldı.Bugün itibariyle yeni hocayla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Leonardo ile 1 haftadır iletişim halindeyiz ve kulübümüze çok şey katacağına inanıyoruz. Bu süre içerisinde yeni hoca kararı çok önemliydi. Genç vizyonu olan, ama aynı zamanda hedefleri olan, aç hala doymamış, aynı zaman enternasyonal olan biri, kendisi 6 dil konuşuyor. Kariyeri güçlü olan, hem hocalık hem oyuncu olarak çok güçlü bir isim. Sportif direktörlük yapmış olması güçlü bir artı. Kulüp yapısını biliyor. Ben kulübümüze çok büyük katlıları olacağına inanıyorum" dedi.İlk 5 haftada Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının doğru olup olmadığıyla ilgili soruya Başkan Öztürk, "Geçen senede Rıza hocamızın emeği var ki en iyi sezonu yaşadık. Bu sene beklentilerin altında ve farklı nedenlerden dolayı yol ayrımına gittik. Daha fazla bekleyerek daha iyi olacağını düşünseydik yolları ayırma kararı almazdık. Farklılığın ihtiyaç olduğunu düşündük ve buna göre de bir aksiyon aldık. Geçen sene de benzer bir aksiyon almıştık. Geçen seneki hocamız da gayet iyi bir hocaydı. Futbolda dün yok, bugün ve yarın var. Geçmişte olanları değiştiremezsiniz. Rıza hoca çok büyük emek vermiştir. Antalyaspor tarihine altın harflerle ismini yazdırmıştır. Bugünkü şartlar farklı, eldeki oyuncular gitmek istediğimiz yerlerde farklılıklar var. Elimizden gelen en iyi seçeneği yapmak istedik. Taraftarımız bize geçen seneden dolayı güvensin bu sene de doğru olanı yaptık" diye konuştuEto'o'yla ilgili çıkan transfer ile ilgili soruya Başkan Ali Şafak Öztürk, şu şekilde cevap verdi:"Bu süreç uzun bir süreç. Futbolcu takımın bir parçası, takımın kaptanı. Teknik ekipte işine ısındıktan sonra, gelecek planlaması yapılacak. Bu durum sadece Eto'o için değil, bütün takım için yapılacak. Bu da yapılınca fikir birliğiyle bir karar birliğine varmayı düşünüyoruz. Yönetim olarak Eto'o için aldığımız bir karar yok. Antalyaspor'un futbolcusu ve kaptanıdır. Emeği çok olmuştur. Biz bunu böyle hatırlamak istiyoruz. Gelecekle ilgili bir planlamamız oluşmadı. Göztepe ile ilgili bize gelen bir teklif yok."başlamak istiyorum"Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden kırmızı-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Leonardo Aroujo, "Çok yoğun bir hafta geçti. Kontakt kurulduğu andan itibaren çok önemliydi. Maça geldikten sonra takımın yapısını izleme fırsatım oldu. Her şeye çok hızlı gelişti. Bir hafta öncesinde burada olacağımı bile kestiremiyordum. Önemli oyuncular var takımda Menez, Eto'o, Nasri gibi bunları da bildikten sonra burada bulduğum her şey benim için pozitif oldu diyebilirim. Büyük bir tutkuyla işime başlamak istiyorum. Önemli şeyler başlamak için çok büyük hedeflerimiz var. Tabi ki zamana ihtiyacımız var. Kulüp ve şehir için çok büyük hedeflerimiz olduğunu bilinmeli" dedi.Futbolda baskının çok normal olduğunu dile getiren Leonardo, "Bence futbolda baskı çok normal bir şey oyuncuları da motive eden şeyde budur. Sağlıklı bir baskı varsa bu benim için iyi bir şeydir. İnsanlar bir şeyi başaracaksa bu yapıyla başarıyordur. Pozitif bir şekilde bunu değerlendirmek lazım herkesin bir araya gelerek bunu pozitif olarak değerlendirmesi gerekiyor. Yapılan yatırımların etkilerini düşünüyorum olumu yönde. Futbol piyasasında gayet normal şeyler bunlar. Böyle bir market ve Pazar var. pazarlamalar yapılıyor önemli olan bunları değerlendirmek" diye konuştu.Sezonu iyi bir yerde bitireceklerine inandığını ifade eden Leonardo, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yapabilir miyiz diye soruyorsanız, ben yaparım diye düşünüyorum, yoksa burada olmazdım. Kendimi savunmak için söylemiyorum. 6 hafta geçmiş durumda ama bu durumdan öncelikle çıkmalıyız. Bunu da kurtaramayacağımız anlamına gelmiyor. Tabi ki kaybedilen puanları kurtarmak bunu yapabiliriz. Eğer inanmazsınız zaten kaybedilen puanları kurtaramayız. Bizde bunun için buradayız. Kendi futbolumuzu oynayarak her maç tek tek düşünmeliyiz. Ligi 5'inci bitirmiş bir takımın olduğunu ve bu seneye kötü başladığını söyleyen Brezilyalı teknik adam kaybedilen puanları telafi etmek zorunda olduklarını ve ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını ifade etti.Eto'o ile ilgili gelen soruya ise Leonardo şu cevabı verdi:"Takım yeni bir hoca değiştirmiş durumda bu da önemli bir değişiklik. Yeni fikirler oluşacaktır. Takımda hoca değişikliğiyle ilgili olarak. Tabi ki yeni oyuncular gelecek diye bir şeyler söylemek istemiyorum buna kulüp karar verecek. Şu anda oluruna bırakmamız gerekiyor. Birlikte karar vereceğiz ilerleyen zamanlarda. Geleceğimizi ilerleyen günlerde göreceğiz. Ben bile önümüzdeki yıl olarak deneniyorum diyebilirim."Antalyaspor ile her şeyin çok hızlı geliştiğini ifade eden Leonardo, "Neden Antalyaspor bunu düşündüğüm zaman hızlı geliştiği için olabilir. Beni etkiledi. Sürprizdi. İlk kontakt geldiği zaman mutlulukla karşıladım. Pozitif şekilde geldi. Ondan sonra daha iyi tanıma fırsatım oldu. Gördüğüm her şey, aldığım bilgi pozitif şekilde bana ulaştı. Şehir, iklim ve her şey çok iyiydi. Başkanımızla buluşana kadar her şey iyiydi ve devam ediyor. Bütün bu bahsettiğim konuları düşünürsek bugün burada olmamın nedenidir. Çok mutluyum burada olduğum için. Takım zor bir dönemden geçiyor. Pazartesi akşamı takımın maçı vardı ama stadyumun yarısı doluydu bu da beni çok etkiledi" dedi.48 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-2011 sezonunda ise Inter'i çalıştırdı. Inter ile İtalya Kupası'nı kazanan Leonardo, daha sonra PSG'de 6 ay sportif direktör olarak görev aldı. Leonardo, PSG'ye birçok yıldız oyuncunun transferinde başrol oyarken, PSG'ye Pastore, Sirigu, Lavezzi gibi oyuncuları kazandırdı.